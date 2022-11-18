Политолог Брутер: Запад нельзя убедить переговорами — только силой

Для того чтобы Россия могла противостоять коллективному Западу, необходимо объединить силы с Китаем, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог подчеркнул, что западные политики понимают только "силу" и переговорами тут успеха не добиться. Однако по словам эксперта, вовсе не обязательно "сбрасывать ядерную бомбу" на Вашингтон.

"Для этого необходимо, чтобы и мы, и Китай … понимали, что наших разрозненных усилий, разобщённых попыток будет недостаточно для того, чтобы убедить Запад изменить поведение", — пояснил Брутер "Украине.ру".

По словам политолога, союза Москвы и Пекина несёт для Запада большую опасность, и иностранные политики это понимают. Однако Китай не торопится заключать союз с Россией, так как пытается "оценить её потенциал".