Для того чтобы Россия могла противостоять коллективному Западу, необходимо объединить силы с Китаем, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Политолог подчеркнул, что западные политики понимают только "силу" и переговорами тут успеха не добиться. Однако по словам эксперта, вовсе не обязательно "сбрасывать ядерную бомбу" на Вашингтон.
"Для этого необходимо, чтобы и мы, и Китай … понимали, что наших разрозненных усилий, разобщённых попыток будет недостаточно для того, чтобы убедить Запад изменить поведение", — пояснил Брутер "Украине.ру".
По словам политолога, союза Москвы и Пекина несёт для Запада большую опасность, и иностранные политики это понимают. Однако Китай не торопится заключать союз с Россией, так как пытается "оценить её потенциал".
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