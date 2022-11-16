Мария Захарова: посол Польши вызван в МИД России

Посол Польши вызван в Министерство иностранных дел России.

Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Позже в своём аккаунте мессенджера выложила видеоролик, на котором посол молчком выходит из здания МИД Российской Федерации, садится в автомобиль и уезжает.

"Временный поверенный в делах Польши в России после вызова в МИД", — подписала ролик российский дипломат.

Напомним, ночью 16 ноября посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Как утверждала польская сторона, в ходе "многочасового массированного обстрела" территории Украины "в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики".

Сегодня Запад официально признал, что ракеты были украинские. По всей вероятности, польский посол в МИД России держал ответ за крайне враждебные действия своих патронов

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.