Президент России Владимир Путин заявил, что финансовые организации легко предоставляют пенсионерам небольшие кредиты, после чего те превращаются в вечных должников, из которых кредиторы "пьют кровь до гробовой доски". Лидер страны призвал правительство прекратить подобные ситуации.
"Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.
Ранее Центробанк РФ сообщил, почти треть россиян регулярно совершает покупки в кредит, и на этом фоне растёт количество людей, просрочивших платежи.
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