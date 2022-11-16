Путин заявил о превращении пенсионеров в вечных должников из-за кредитов

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовые организации легко предоставляют пенсионерам небольшие кредиты, после чего те превращаются в вечных должников, из которых кредиторы "пьют кровь до гробовой доски". Лидер страны призвал правительство прекратить подобные ситуации.

"Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всём уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.

Ранее Центробанк РФ сообщил, почти треть россиян регулярно совершает покупки в кредит, и на этом фоне растёт количество людей, просрочивших платежи.