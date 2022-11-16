Инцидент с падением ракет на территории Польши, который унёс жизни двух человек — хорошо спланированная провокация против России, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
По словам политика, Запад знает, что Россия непричастна в ЧП и тем не менее иностранное лобби продолжит искать "чёрную кошку".
"Не нужно искать тёмную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет. Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет, — пояснила сенатор РИА Новости. — Этот инцидент является тщательно спланированной антироссийской провокацией".
По мнению сенатора, вся вина за происходящее и то, как будет развиваться ситуация вокруг польского инцидента, лежит исключительно на Вашингтоне и Лондоне. Именно они являются главным спонсором украинского конфликта.
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