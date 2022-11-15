Рогозина возмутили россияне со счетами в иностранных банках: "За врага"

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин потребовал найти виновных в том, что за сентябрь россияне перевели на депозиты иностранных банков рекордную сумму в $6,7 млрд.

"И кто-нибудь когда-нибудь за это ответит? Я раньше думал, что у нас одни — за Родину, а другие — за бабки. Оказывается, у нас ещё третьи есть, которые за врага", — заявил Рогозин.

Ранее РИА Новости подчитали, что только за сентябрь переводы граждан России на счета в заграничные банки достигли почти семи миллиардов долларов, что превысило показатель августа почти на 25 процентов.