Запад требует, чтобы весь мир следовал его идеалам, которые ничто иное, как банальное лицемерие, под маской добродетели скрывающее отказ от всего, чему "безукоризненно следовали наши отцы, деды и прадеды, словно это пережиток неблагополучного прошлого".
Истинное лицо "евродемократии" и либерализма очень точно описал в своём Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, отметив, что "всё это", как на полигоне, испытывается на Украине прямо сейчас:
"Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет. Рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми", — констатирует политик.
И суть СВО, по его словам, в том, что наша страна, "где религия и интересы каждого человека превыше всего", пытается оградить мир и защитить людей "от подобных идей и их последствий":
"И вот теперь стоит очевидный выбор — кто за кем последует? За теми, кто пропагандируют однополые браки или же за теми, кто не намерен отступать от своей религии и многовековой истории?" — пишет Кадыров, предлагая каждому решить для себя, что он выбирает.
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