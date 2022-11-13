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Кадыров назвал главную причину спецоперации на Украине

Политика

Запад требует, чтобы весь мир следовал его идеалам, которые ничто иное, как банальное лицемерие, под маской добродетели скрывающее отказ от всего, чему "безукоризненно следовали наши отцы, деды и прадеды, словно это пережиток неблагополучного прошлого".

Кадыров назвал главную причину спецоперации на Украине

Истинное лицо "евродемократии" и либерализма очень точно описал в своём Telegram глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, отметив, что "всё это", как на полигоне, испытывается на Украине прямо сейчас:

"Национализм, ЛГБТ-сообщества, радикальные организации, сектанты, какие-то мерзкие субкультуры — чайлдфри и многое другое успешно внедрялись в массы на протяжении многих лет. Рано или поздно все эти испытания должны были перейти в активную фазу — открытую конфронтацию с нормальными людьми", — констатирует политик.

И суть СВО, по его словам, в том, что наша страна, "где религия и интересы каждого человека превыше всего", пытается оградить мир и защитить людей "от подобных идей и их последствий":

"И вот теперь стоит очевидный выбор — кто за кем последует? За теми, кто пропагандируют однополые браки или же за теми, кто не намерен отступать от своей религии и многовековой истории?" — пишет Кадыров, предлагая каждому решить для себя, что он выбирает.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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