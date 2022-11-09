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Турчак резко осадил "горлопанящих" депутатов, защитив военкоров

Политика » Власть » Парламент

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, который практически постоянно находится в зоне СВО, резко ответил депутату ГД Евгению Федорову, предложив ему "пойти почистить картошку на фронт".

Турчак резко осадил "горлопанящих" депутатов, защитив военкоров

Напомним, Федоров назвал военкора Сладкова, первым рассказавшего о ситуации в Павловке, чуть ли не американским шпионом и потребовал привлечь его к уголовной ответственности "за работу на врага". Ну и заодно — наверное, чтоб весомее звучало — "запретить не военнослужащим освещать СВО".

В Telegram Турчак отметил, что Федорова никогда ни он сам, ни кто-то другой на передовой не встречал, из чего им был сделан вывод:

"к своему народу этот "народный" избранник не стремится иметь ровным счетом никакого отношения".

Зато, по словам генсека ЕР, "в публичном пространстве Фёдоров горлопанит без умолку", имея наглость при этом оскорблять тех, кто постоянно находится на фронте — военкоров.

"Хотелось бы напомнить Фёдорову, что посты строчить — не мешки ворочать. Лучший способ доказать любовь к Родине, за которую так якобы болеет депутат, — это взять в руки автомат по примеру тех его коллег из ЕР, что уже находятся на фронте. Ну или вместе с той же 155-ой бригадой отправиться на штурм Павловки. Если страшно на штурм, что ж — можно и картошку на полевой кухне чистить. Уверен, там тоже лишние руки пригодятся", — написал Турчак, пообещав "депутату-списочнику" экипировку за партийный счёт.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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