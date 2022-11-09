Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет конкретных планов по поводу посещения Донбасса, однако лидер страны приедет в регион, когда придёт время.
"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придёт время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно, это российские регионы", — сказал пресс-секретарь президента России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.