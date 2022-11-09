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Путин посетит Донбасс, когда придёт время, заявил Песков

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет конкретных планов по поводу посещения Донбасса, однако лидер страны приедет в регион, когда придёт время.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но я не сомневаюсь, что придёт время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно, это российские регионы", — сказал пресс-секретарь президента России.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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