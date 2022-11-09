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Песков отправился в Донбасс

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал в Донбасс, чтобы провести семинар для местных журналистов и чиновников, сказал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

"Спасибо Дмитрию Сергеевичу. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик", — сообщил Кириенко.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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