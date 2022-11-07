Путин пообещал лично пообщаться с россиянами по поддержке мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин намерен лично пообщаться с россиянами, чтобы обсудить с ними меры поддержки тех, кто был призван по частичной мобилизации, пишет РИА Новости.

Об этом Путин сообщил в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей, который отчитался перед президентом о выплатах мобилизованным гражданам.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — пообещал Путин.

Также лидер РФ попросил губернатора предоставить ему данные по этому вопросу, касающиеся этого конкретного региона, чтобы таким образом получить в итоге целостный "массив материалов и вопросов", которые необходимо решить.

"Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали", — добавил Путин, подчеркнув, что готов выслушать все предложения, касающиеся поддержки мобилизованных.