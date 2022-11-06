В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", — заявил глава области.

Согласно информации, жёлтый уровень террористической опасности в регионе пролили до 21 ноября.

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