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Гладков: в Белгороде продлили жёлтый уровень террористической опасности

Политика

В Белгородской области продлили жёлтый уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", — заявил глава области.

Согласно информации, жёлтый уровень террористической опасности в регионе пролили до 21 ноября.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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