Рогов: Киев намерен внести арестованного главу "Мотор сич" в список для обмена

Президента предприятия "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева, который находится под арестом, Киев намерен включить в список обмена, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его мнению, такой шаг будет соответствовать продуманному Киевом сценарию, начиная с ареста Богуслаева.

"Потопят жир, а потом включат в список лиц, подлежащих обмену. Всё идёт по этому сценарию шаг за шагом, — пояснил Рогов ТАСС. — Это рассматривалось ещё до его задержания и последующего ареста. Ответственный за этот обмен — Михаил Подоляк".

Ранее на вопрос: рассматривает ли Россия обмен директора "Мотор сич", официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимо оставить "работу над обменами тем, кто ею занимается".