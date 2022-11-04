Путин принял закон об альтернативной гражданской службе при мобилизации

Российским президентом Владимиром Путиным был подписан закон, дающий право на прохождение альтернативной гражданской службы во время мобилизации.

С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, те граждане РФ, которые находятся на альтернативной гражданской службе в ВС РФ, военных органах и формированиях на гражданских должностях, продолжат проходить альтернативную службу, если будет объявлена мобилизация.

Ранее Путин рассказал, что в рамках частичной мобилизации было призвано 318 тысяч россиян, такое количество обусловлено большим количеством добровольцев, желающих принять участие в спецоперации на Украине.