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Медведев дал оценку покинувшим страну россиянам

Политика

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза России, на своей странице Телеграм высказался о тех россиянах, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине.

Замглавы Совбеза России дал свою оценку гражданам, которые покинули территорию страны после начала СВО:

Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики — пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище.

По словам Медведева также не стоит переживать и об уходе из страны некоторых компаниях, которые прекратили свою работу в России.

Плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели.

Дмитрий Анатольевич напомнил, что Россия сейчас воюет не за территории, а за "своих людей и за свою тысячелетнюю историю".

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Автор: Александра Ромина, Куратор: Олег Артюков
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