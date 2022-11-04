Лосев: Киев мог использовать тактический ядерный заряд США для "грязной бомбы"

Для создания "грязной бомбы" Украина могла использовать тактический ядерный заряд США, заявил член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог, экономист Александр Лосев.

По мнению политолога, в таком случае украинской стороне пришлось бы переделать ракету "Точка-У" и что немаловажно запустить её штатно.

"Объясню, откуда у меня появилось чувство тревоги. Поскольку они пытаются переделать ракету "Точка-У" на "Южмаше". Дело в том, что просто так ядерный заряд не взорвать, если это штатное оружие. Там огромная система предохранения, система безопасности, — цитирует Лосева SM. News. — Если им планировали предоставить заряд, то необходимо переделать "Точку-У", чтобы она стартовала с тем же ускорением".

По словам Лосева, твёрдотопливная "Точка-У" не может без модификаций стартовать с нужным ускорением, что просто приведёт к падению ракеты раньше времени. Кроме того, политолог подчеркнул, что если подобные эксперименты проводят, то некогда известный завод "Южмаш" превратился в террористический "вертеп".