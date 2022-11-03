Мирошниченко: дорожная карта перехода ЛНР в юридическое пространство РФ готова

Руководитель парламента Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко сообщил, что план мероприятий, сроки завершения каждого этапа, исполнители по переходу региона в юридическое пространство России готов.

"Безусловно, мы уже отработали и дорожную карту, осталось только буквально немного скорректировать ее ввиду того, что жизнь диктует определенные условия", — отметил он.

Кроме того, луганский политик выразил уверенность, уже очень скоро она заработает.

"Дорожная карта — совместный, скажем так, продукт по работе со всеми ветвями власти, и уверен, что уже эта дорожная карта в ближайшее время начнет работать", — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.