Тимофеев: участие РФ в зерновой сделке зависит от выполнения Киевом гарантий

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что дальнейшее участие Москвы в зерновой сделке зависит от выполнения Киевом своих гарантий.

"Вопрос в том, насколько эти гарантии будут соблюдаться с учетом уровня доверия между сторонами. Я уверен, что сейчас пока украинское зерно вывозиться будет", — приводит его слова РИА Новости.

В частности, по словам эксперта, для того, чтобы вывоз украинского зерна происходил многое делает Анкара.

"Ну а там посмотрим, насколько политический, военный контекст ситуации позволит дальше нам оставаться участниками этой сделки", — заключил он.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что, если киевский режим нарушит свои обязательства по "зерновой сделке", то Российская Федерация выйдет из неё.