Российский парламентарий Андрей Гурулёв призвал сформировать в нашей стране министерство пропаганды. Как отметил член Госдумы, сейчас идёт информационная война.
По словам депутата, эту сферу должно контролировать государство. В министерстве информации и пропаганды можно использовать "фейкомёт", поскольку этим занимаются наши противники, подчеркнул парламентарий.
"Чего стесняться-то?" — задался вопросом Гурулёв в ходе пресс-конференции.
Также член ГД заявил, что россияне не доверяют данным без дополнительной проверки.
Ранее директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько раскритиковал пропаганду в РФ из-за большого количества "крика" и недостатка аналитики.
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Военные эксперты прогнозируют масштабное наступление ВС РФ уже в ближайшем будущем. А информационный вакуум объясняется секретностью и военной цензурой.