Депутат Гурулёв предложил создать министерство пропаганды: "Чего стесняться-то?"

Российский парламентарий Андрей Гурулёв призвал сформировать в нашей стране министерство пропаганды. Как отметил член Госдумы, сейчас идёт информационная война.

По словам депутата, эту сферу должно контролировать государство. В министерстве информации и пропаганды можно использовать "фейкомёт", поскольку этим занимаются наши противники, подчеркнул парламентарий.

"Чего стесняться-то?" — задался вопросом Гурулёв в ходе пресс-конференции.

Также член ГД заявил, что россияне не доверяют данным без дополнительной проверки.

Ранее директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько раскритиковал пропаганду в РФ из-за большого количества "крика" и недостатка аналитики.