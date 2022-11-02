Руководитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в России при действии нынешней Конституции нельзя вернуть смертную казнь.
"Вопрос решён Конституционным судом", — объяснил сенатор, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что мораторий на смертную казнь в нашей стране возможно отменить в случае необходимости. По мнению политика, это наказание позволяет защитить государство и общество.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.