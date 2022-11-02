Медведев заявил о "жовто-блакитных диверсантах" в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко высказался по поводу ареста студентов, которые обвиняются в совершении террористического акта в Уфе.

Ранее в Уфе были арестованы четверо студентов-иностранцев, которые 19 октября сожгли электрооборудование на нескольких железнодорожных станциях и перегонах.

"На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Бывший президент РФ напомнил, что во времена Великой Отечественной войны подобных "саботажников" расстреливали без суда и следствия. По словам Медведева, мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в случае необходимости, если изменить правовые позиции Конституционного суда РФ.