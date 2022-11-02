Мобилизация граждан с неснятой судимостью одобрена Совфедом

В ходе заседания Совфеда 2 ноября был одобрен закон, позволяющий мобилизовывать граждан, за которыми числится неснятая судимость по некоторым тяжким преступлениям.

Согласно закону, на военную службу теперь можно будет призывать россиян, имеющих неснятую или непогашенную судимость, полученную за тяжкие преступления.

В законе также оговорен ряд исключений. Призыву в рамках мобилизации не будут подлежать граждане, имеющие неснятые судимости за шпионаж, госизмену, вооружённый мятеж, теракт, силовой захват власти, покушении на жизнь государственного деятеля, удержание заложников, угон самолёта, формирование незаконной вооружённой группировки, преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Также нельзя будет мобилизовывать тех, кто был осуждён за публичные призывы к экстремизму, нелегальное обращение с ядерными и радиоактивными веществами, возбуждение вражды и ненависти.