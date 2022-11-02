Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что Москва демонстрирует дружелюбие и открытость, не вводя зеркальных мер на запреты въезда россиянам со стороны западных стран.
"Если окружающие ведут себя неадекватно, это не значит, что мы должны вести себя так же. Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует своё дружелюбие, открытость и гостеприимство", — приводит его слова RT.
По словам эксперта, такие действия со стороны правительства поспособствуют большему изучению иностранцами русской культуры и истории.
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