Журналисты сообщили, что в 2023 году увеличится зарплата чиновников в Татарстане. Губернатор Рустам Минниханов станет получать свыше 541 тысячи рублей с учётом оклада, поощрений и премий.
При этом в inkazan.ru отметили, что пока документ об увеличении зарплаты не опубликовали на сайте правовой информации. Сотрудники издания сообщили об изменении в указе "О денежном вознаграждении лиц, занимающих государственные должности". По данным СМИ, высокопоставленные чиновники и члены Госсовета республики с 2023 года будут получать на 25-60 тысяч рублей больше.
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