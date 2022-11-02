Зарплата чиновников в Татарстане в 2023 году вырастет на 25-60 тысяч рублей

Журналисты сообщили, что в 2023 году увеличится зарплата чиновников в Татарстане. Губернатор Рустам Минниханов станет получать свыше 541 тысячи рублей с учётом оклада, поощрений и премий.

При этом в inkazan.ru отметили, что пока документ об увеличении зарплаты не опубликовали на сайте правовой информации. Сотрудники издания сообщили об изменении в указе "О денежном вознаграждении лиц, занимающих государственные должности". По данным СМИ, высокопоставленные чиновники и члены Госсовета республики с 2023 года будут получать на 25-60 тысяч рублей больше.