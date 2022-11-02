Песков об участии Путина в президентских выборах 2024 года: пока не решил

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ещё не принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года.

Журналисты спросили у Пескова, принял ли Путин решение участвовать в выборах президента РФ, которые состоятся в 2024 году. Пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.