Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин ещё не принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года.
Журналисты спросили у Пескова, принял ли Путин решение участвовать в выборах президента РФ, которые состоятся в 2024 году. Пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.
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