Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост будет полностью отремонтирован в декабре текущего года.
По его словам, в следующем месяце транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена.
Ранее мэр Керчи Святослав Брусаков предупредил, что Киев может готовить ещё одну фуру с бомбой для Крымского моста.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.