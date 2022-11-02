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Ремонтные работы на Крымском мосту завершатся в декабре

Политика

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост будет полностью отремонтирован в декабре текущего года.

По его словам, в следующем месяце транспортная обеспеченность полуострова будет полностью решена.

Ранее мэр Керчи Святослав Брусаков предупредил, что Киев может готовить ещё одну фуру с бомбой для Крымского моста.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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