В Совфеде появятся флаги новых регионов РФ в преддверии Дня народного единства

В среду, 2 ноября, в здании Совфеда появятся флаги Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

По информации пресс-службы верхней палаты парламента, флаги новых российских регионов будут установлены солдатами, которые представляют роту почётного караула.

Отмечается, что на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню народного единства, ожидается выступление председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

В пресс-службе также напомнили, что первый этаж Совета Федерации было решено украсить флагами всех регионов РФ в 2012 году.

30 сентября российский лидер Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Референдумы о присоединении к РФ проходили с 23 по 27 сентября.