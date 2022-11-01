В Кремле оценили решение Тинькова отказаться от гражданства РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение предпринимателей Олега Тинькова и Николая Стронского отказаться от российского гражданства.

"Это их право, в РФ у них почти не осталось бизнеса", — сказал Песков.

Ранее Тиньков заявил, что власти России удовлетворили его прошение о выходе из российского гражданства. По словам банкира, он решил перестать быть гражданином РФ, поскольку не поддерживает спецоперацию на Украине. Также бизнесмен сообщил, что отзывает свой бренд "Тинькофф".

Что касается сооснователя британского финтех-сервиса Revolut Николая Сторонского, то он отказался от российского гражданства, чтобы компания смогла получить банковскую лицензию в Британии.