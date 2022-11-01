Князев: пять лет тюрьмы — слишком суровое наказание за уклонение от мобилизации

Если в стране объявляется частичная мобилизация, то за отказ от службы должно существовать наказание. Такое мнение выразил адвокат Андрей Князев, комментируя в интервью Pravda.Ru законопроект о введении уголовной ответственности для уклонистов.

По его словам, пробелы в законодательстве необходимо устранять, однако перед этим следует определить, насколько жёстким должно быть уголовное наказание. Эксперт считает, что для начала в России можно ввести только административную ответственность с системой штрафов.

"До пяти лет свободы — это всё-таки довольно серьёзное наказание. Если существует обязанность явиться по мобилизации, то должна быть и какая-то ответственность. Не бывает обязанности без ответственности, это неправильно с юридической точки зрения. Но другой вопрос, какой она должна быть", — сказал Князев.

Адвокат также добавил, что частичная мобилизация в РФ была организована в период важной спецоперации. По этой причине депутаты предложили серьёзное наказание за отказ от службы, уточнил специалист. Кроме того, Князев подчеркнул: законопроект примут с вероятностью 99,9 процента.

Ранее "Известия" выяснили, что российские парламентарии хотят внести в Госдуму законопроект с поправками в УК РФ, включающий наказание для уклонистов в период проведения частичной мобилизации.