"Известия": в РФ могут ввести наказание за уклонение от частичной мобилизации

Российские парламентарии планируют внести в Госдуму законопроект с поправками в Уголовный кодекс страны, включающий наказание для уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации.

Как выяснили "Известия", соответствующий документ предусматривает введение штрафов в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в качестве возможного наказания рассматривается принудительная работа, отмечает издание.

В материале также сказано, что лишение свободы сроком на пять лет — самая суровая мера, прописанная в законопроекте.

По словам депутата ГД Эрнеста Валеева (один из авторов документа), статью №328 УК РФ за уклонение применяют лишь в том случае, когда гражданина впервые призывают на прохождение срочной службы. Он считает, что закон должен распространяться на всех мужчин, независимо от того, в какой раз их вызывают в военный комиссариат.

Парламентарий призвал устранить подобные пробелы в законодательной системе страны.