Евгений Пригожин сообщил, что не намерен пополнять ряды чиновников

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы корреспондента "Московского Комсомольца", поинтересовавшегося, будет ли он и дальше обращать внимание официальных лиц на нарушения в РФ и собирается ли он как-либо формализовать свой политический статус.

"Уважаемая редакция газеты "Московский комсомолец", в публикации #875 я уже дал ответы на эти вопросы, готов еще раз их повторить. Я никаким образом не планирую формализовать свой политический статус и не считаю, что такой статус у меня есть", — передает слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен подчеркнул, что не собирается занимать какой-либо государственной должности, добавив, что будет вынужден отказаться, если таковую предложат.

Говоря о своих заявлениях касательно актуальных для России проблем, Пригожин подчеркнул, что озвучивает их из соображений корректности на правах гражданина Российской Федерации. Он добавил, что не считает себя лидером общественного мнения шире, чем у моих коллег в ЧВК "Вагнер".

"Широких медийных возможностей я не имею. А если и имею определенные возможности, то никоим образом никогда их не использую. Медиахолдинг "Патриот” не участвует в различных моих "разборках” с должностными лицами, если они и происходят в рамках моих претензий к ним", — подытожил Пригожин.

Ранее бизнесмен призвал Генпрокуратуру РФ проверить деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова и предпринять меры по блокировке видеохостинга YouTube.