Матвейчев: план французов по вывозу зерна с Украины провалится из-за цен

План Франции по вывозу украинского зерна сухопутным маршрутом не облегчит кризис в ЕС и только поднимет цены на продукцию, заявил политолог, профессор Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" Олег Матвейчев.

Ранее Париж анонсировал новый план по доставке зерна из Незалежной, который предусматривает отказ от морских поставок и позволит перевозить продукцию "по земле" через Восточную Европу.

"На судне, на большой барже можно вывезти, образно, в 10 раз больше зерна, чем поездом. Соответственно, цена на зерно станет больше, так как перевозка закладывается в его стоимость при продаже. Вывозить его будут дольше, и сам процесс станет сложнее", — пояснил политолог в беседе с "ПолитРоссией".

Матвейчев подчеркнул, что европейские страны "прикарманивали" себе украинское зерно, тогда как от "продовольственной сделки" Россия имела только "гуманитарные бонусы". При этом в ЕС "умудрились" расценить подобный шаг Москвы как слабость.