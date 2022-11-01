Морозов: переговоры в Сочи показали, что центром доверия остаётся Россия

Россия остаётся центром доверия и главным модератором переговоров в конфликтных ситуациях, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Морозов.

Парламентарий подчеркнул, что в очередной раз это доказали переговоры в Сочи между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Армении Николом Пашиняном.

"Россия по-прежнему главный модератор переговорного процесса, его инициатор и центр обоюдного доверия. Трудный, но правильный путь, а избранный формат позволяет рассчитывать на результат", — пояснил Морозов РИА Новости.