Россия остаётся центром доверия и главным модератором переговоров в конфликтных ситуациях, заявил депутат Госдумы РФ от "Единой России" Олег Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что в очередной раз это доказали переговоры в Сочи между президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Армении Николом Пашиняном.
"Россия по-прежнему главный модератор переговорного процесса, его инициатор и центр обоюдного доверия. Трудный, но правильный путь, а избранный формат позволяет рассчитывать на результат", — пояснил Морозов РИА Новости.
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