Сатановский предложил "кастрировать экономический блок России без наркоза"

Востоковед и политолог Евгений Сатановский рассказал, можно ли искоренить коррупцию в России.

По словам эксперта, в средневековье в Китае кастрировали чиновников, которые занимались финансами, чтобы ограничить коррупцию. Таким образом, финансовые вопросы на уровне государства решали евнухи, которые, может, и воровали, но не могли передать наворованное по наследству.

"Я бы предложил именно этот метод. Если сейчас кастрировать весь наш финансово-экономический блок и всех тех чиновников, которые принимают соответствующие решения, — уверен, много пользы от этого произойдёт. Я бы даже предложил без наркоза", — заявил он в беседе с argumenti. ru.

Ранее Сатановский сказал, что Россия должна преподать США на Украине тот же урок, что СССР когда-то преподал им в Корее и Вьетнаме.