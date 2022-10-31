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Сатановский предложил "кастрировать экономический блок России без наркоза"

Политика

Востоковед и политолог Евгений Сатановский рассказал, можно ли искоренить коррупцию в России.

Сатановский предложил "кастрировать экономический блок России без наркоза"

По словам эксперта, в средневековье в Китае кастрировали чиновников, которые занимались финансами, чтобы ограничить коррупцию. Таким образом, финансовые вопросы на уровне государства решали евнухи, которые, может, и воровали, но не могли передать наворованное по наследству.

"Я бы предложил именно этот метод. Если сейчас кастрировать весь наш финансово-экономический блок и всех тех чиновников, которые принимают соответствующие решения, — уверен, много пользы от этого произойдёт. Я бы даже предложил без наркоза", — заявил он в беседе с argumenti. ru.

Ранее Сатановский сказал, что Россия должна преподать США на Украине тот же урок, что СССР когда-то преподал им в Корее и Вьетнаме.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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