Глава Крыма Аксёнов поручил национализировать принадлежащие Киеву объекты Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил национализировать имущество компаний и физических лиц, которые связаны с Украиной, в том числе бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и судостроительный завод "Залив".

Специальная антитеррористическая комиссия составила список инфраструктурных объектов, которые подлежат национализации.

"В собственность республики Крым переходит имущество ООО "РусЛайн Ко", (арендатор ООО "НОВАЦЕНТР К", ООО "МОДУЛЬ ЛТД"), АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив", — написал глава республики в своём Telegram-канале.

По словам Аксёнова, работники указанных предприятий не будут уволены. Однако он допустил снятие с должностей уполномоченных представителей акционеров, которые выполняли волю Киева.