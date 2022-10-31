Пушков о "перемещении" украинского оружия в ЕС — "Чтобы иллюзий не было"

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию иностранных СМИ о том, что переданное Украине оружие снова замечено в странах Евросоюза. По мнению политика, европейцам не стоило строить на этот счёт "иллюзии".

"Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", — прокомментировал ситуацию Пушков.

Ранее в Финляндии правоохранительные органы сообщили, что вооружение, которое некогда передали Киеву, попало в руки криминальных формирований на территории европейской страны. Кроме того, подобный инцидент зафиксировали:

в Швеции,

Дании,

Нидерландах.