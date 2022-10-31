Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на информацию иностранных СМИ о том, что переданное Украине оружие снова замечено в странах Евросоюза. По мнению политика, европейцам не стоило строить на этот счёт "иллюзии".
"Полезная информация для финских политиков и граждан. Чтобы иллюзий особых не было", — прокомментировал ситуацию Пушков.
Ранее в Финляндии правоохранительные органы сообщили, что вооружение, которое некогда передали Киеву, попало в руки криминальных формирований на территории европейской страны. Кроме того, подобный инцидент зафиксировали:
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.