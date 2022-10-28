Российская Федерация готова возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном.
Об этом 28 октября заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает агентство Синьхуа.
"Китай приветствует готовность России вести диалог и возобновить переговоры с Украиной и США", — заявил Ван Вэньбинь на брифинге со СМИ.
Как сообщил дипломат, накануне член Политбюро ЦК Компартии КНР, глава МИД Ван И провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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