Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США

Российская Федерация готова возобновить переговоры с Киевом и Вашингтоном.

Об этом 28 октября заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает агентство Синьхуа.

"Китай приветствует готовность России вести диалог и возобновить переговоры с Украиной и США", — заявил Ван Вэньбинь на брифинге со СМИ.

Как сообщил дипломат, накануне член Политбюро ЦК Компартии КНР, глава МИД Ван И провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.