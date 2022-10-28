Матвейчев: заявления Путина на Валдайском форуме носили геополитический характер

Заявления Владимира Путина на Валдайском форуме носили в основном геополитический характер. Судя по ним, можно сказать, что курс у нас мирный. Так прокомментировал Pravda.Ru вчерашнее выступление президента России политолог и философ, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"Путин говорит, что мы стоим на развилке цивилизации, что ближайшие 10 лет будут самыми важными в истории, может быть, и даже всего человечества, учитывая, что раньше человечество сталкивалось с различными кризисами, но у него не было ядерного оружия, и оно не могло уничтожить само себя. А сейчас мы попали в кризисную ситуацию с кучей ядерного оружия и прочего", — пояснил собеседник издания.

По его мнению, развилка эта очень важная. И возможны два варианта. Либо США будут продолжать делать то, что они делают, то есть нарушать все правила, законы в свою пользу, вмешиваться в дела других государств, как на Украине, и открыто этим хвастаться. Либо им придётся договариваться с Россией и принимать какие-то решения, пусть не идеальные, пусть такие, что кто-то с ними будет не согласен, но в конечном итоге они будут работать.

"А ощущение такое, что когда нет никаких договорённостей, и только разрывы идут всех прежних, и разрывы инфраструктуры, и ломается то, что было создано когда-то, это приведет к хаосу. И эта деградация может довести до нулевого варианта, до того, что мы просто действительно в Каменный век все вернемся. Поэтому альтернативы договорённостям нет", — заключил политик.