Госдума России сняла запрет на частичную мобилизацию лиц, которые имеют непогашенную судимость или были осуждены за тяжкие преступления. Документ был одобрен в третьем и окончательном чтении.
Однако призывать на военную службу не будут граждан, осуждённых за следующие преступления:
Ранее российские депутаты одобрили закон, согласно которому гражданам можно проходить альтернативную службу во время частичной мобилизации.
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