ГД РФ разрешила частичную мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Госдума России сняла запрет на частичную мобилизацию лиц, которые имеют непогашенную судимость или были осуждены за тяжкие преступления. Документ был одобрен в третьем и окончательном чтении.

Однако призывать на военную службу не будут граждан, осуждённых за следующие преступления:

педофилию;

теракт;

захват заложников;

организацию незаконного вооружённого формирования;

угон авиатехники;

незаконное обращение ядерных материалов;

государственную измену;

шпионаж;

насильственный захват власти;

мятеж.

Ранее российские депутаты одобрили закон, согласно которому гражданам можно проходить альтернативную службу во время частичной мобилизации.