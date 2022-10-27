Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание сенатора Андрея Климова, касающееся сбежавших из страны россиян.
Песков отметил, что сказанное парламентарием является его частным мнением, а не позицией Кремля.
"Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение", — сказал Песков журналистам.
Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов уведомил, что граждане РФ, покинувшие страну в ходе спецоперации на Украине, могут быть впоследствии названы иноагентами, попав под действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, который вступит в законную силу с 1 декабря.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.