Песков о словах Климова про сбежавших россиян: это частное мнение

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание сенатора Андрея Климова, касающееся сбежавших из страны россиян.

Песков отметил, что сказанное парламентарием является его частным мнением, а не позицией Кремля.

"Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение", — сказал Песков журналистам.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов уведомил, что граждане РФ, покинувшие страну в ходе спецоперации на Украине, могут быть впоследствии названы иноагентами, попав под действие закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием, который вступит в законную силу с 1 декабря.