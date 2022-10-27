Член Совета Федерации Андрей Климов предупредил, что на граждан России, которые покинули страну после объявления военной спецоперации и частичной мобилизации, распространяется закон о контроле за иностранными агентами.
"Если человек собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает, значит он совершил политический акт", — отметил сенатор в ходе пресс-конференции.
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Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.