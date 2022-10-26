Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

Украина пришла к краху экономики и потеряла способность существовать как самостоятельное государство, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, Украина полностью утратила независимость и превратилась в колонию США.

"Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном, — пояснил Володин. — Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днём увеличиваются".

По словам спикера Госдумы РФ, Киев не может обеспечить собственных граждан пенсиями и зарплатой. Нет возможности предоставить людям свет и тепло.

"Украина потеряла способность существовать как государство", — резюмировал политик.