Власти Армении запретили въезд в страну главе RT Маргарите Симоньян и Константину Затулину.
Как отметила Симоньян, именно Затулин на протяжении долгих лет выражал поддержку стране.
"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — сообщила Симоньян.
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