Симоньян запретили въезд в Армению

Власти Армении запретили въезд в страну главе RT Маргарите Симоньян и Константину Затулину.

Как отметила Симоньян, именно Затулин на протяжении долгих лет выражал поддержку стране.

"Константину Затулину, много лет яростно поддерживающему Армению, нынешний начальник Армении запретил въезд в Армению. Мне, кстати, тоже", — сообщила Симоньян.