Константинов: в Крыму не будут устраивать новогодние праздники за счёт бюджета

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, власти полуострова не планируют расходовать бюджетные средства на проведение праздничных новогодних мероприятий и украшения городов в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине.

"Специальная военная операция набирает обороты, ведутся активные боевые действия. Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксёновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", — написал Константинов в своём Telegram-канале.

Глава крымского парламента отметил, что запланированные для этого средства пойдут на другие, более значимые цели.

Константинов добавил, что власти рекомендуют не проводить детские новогодние мероприятия, а всем остальным советуют решать этот вопрос самим в плане того, насколько это уместно в нынешнем положении. Сам Константинов считает, что от новогодних корпоративов сейчас лучше всё же отказаться.