Вести разговоры с Киевом бесполезно, заявил политолог Андрей Суздальцев. По мнению эксперта, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Москва должна сесть за стол переговоров с Вашингтоном.
Как подчеркнул политолог, Незалежная уже давно ничего не решает.
"Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин. В России никогда на официальном уровне не ставили вопрос о свержении, уничтожении власти на Украине. Зеленский для Москвы остаётся президентом", — пояснил Суздальцев "Украине.ру".
По словам политолога, Вашингтон может пойти на переговоры с Москвой, но в случае, если у ВС РФ будут значительные успехи на поле боя.
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