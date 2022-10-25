Суздальцев: разговаривать с Киевом бесполезно — нужно обсуждать с США

Вести разговоры с Киевом бесполезно, заявил политолог Андрей Суздальцев. По мнению эксперта, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Москва должна сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

Как подчеркнул политолог, Незалежная уже давно ничего не решает.

"Владимир Зеленский издал указ, что переговоры с Россией невозможны, пока у власти находится Путин. В России никогда на официальном уровне не ставили вопрос о свержении, уничтожении власти на Украине. Зеленский для Москвы остаётся президентом", — пояснил Суздальцев "Украине.ру".

По словам политолога, Вашингтон может пойти на переговоры с Москвой, но в случае, если у ВС РФ будут значительные успехи на поле боя.