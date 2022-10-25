Депутаты фракции ЛДПР во главе с её руководителем Леонидом Слуцким намерены внести в Госдуму законопроект об отмене наказания осужденным по уголовным статьям УК Украины, которые не имеют состава преступления в России в новых регионах страны.
"Преступность и наказуемость деяний, совершённых на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ", — цитирует пояснительную записку ТАСС.
Если же состав преступления обозначен в кодексах и России, и Украины, применяться будет менее жёсткое наказание.
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