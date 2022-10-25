Шахназаров: Запад заинтересован в истерии вокруг "грязной бомбы" на Украине

Западу выгодно разгонять истерию вокруг "грязной бомбы" на Украине, заявил кинорежиссёр Карен Шахназаров.

"В данной ситуации у меня нет сомнений. Наоборот, это выгодно Западу для того, чтобы использовать его как предлог для использования в качестве мощнейшей информационной бомбы", — пояснил Шахназаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Кинорежиссёр уверен, что западные "партнёры" Незалежной заинтересованы в победе любой ценой и поражение Киева в спецоперации означает для них конец гегемонии и финансового контроля над миром.