Глава российского кабмина Михаил Мишустин, возглавивший созданный по поручению президента координационный совет по вопросам обеспечения СВО, сообщил, что оргэтап завершён.
Во время совещания с членами совета, проходившего в режиме онлайн, премьер разъяснил, кто и за что будет отвечать.
Кроме того, будучи главой Минпромторга, он теперь, помимо прочего, в ответе за вещевое обеспечение военнослужащих.
Кроме того, как сообщил Мишустин, в координационном совете будет несколько рабочих групп "помельче", которые будут оперативно решать разные задачи, как-то обеспечение солдат питанием, медикаментами и т. д.
"Армия, флот — все наши воины, находящиеся как на передовой, так и в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть обеспечены всем необходимым в самые сжатые сроки", — подчеркнул премьер-министр.
Первое заседание нового совета состоится 25 октября. В нём примет участие президент.
Хочется надеяться, что ситуация с обеспечением российских солдат в зоне проведения СВО изменится и перестанет, по меткому определению Якова Кедми, "удивлять".
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