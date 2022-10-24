Мишустин: Координационный совет создан, зоны ответственности распределены

Глава российского кабмина Михаил Мишустин, возглавивший созданный по поручению президента координационный совет по вопросам обеспечения СВО, сообщил, что оргэтап завершён.

Во время совещания с членами совета, проходившего в режиме онлайн, премьер разъяснил, кто и за что будет отвечать.

Вице — премьер Денис Мантуров — за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны.

Кроме того, будучи главой Минпромторга, он теперь, помимо прочего, в ответе за вещевое обеспечение военнослужащих.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко займётся правовой стороной СВО и "обобщением информации".

Кроме того, как сообщил Мишустин, в координационном совете будет несколько рабочих групп "помельче", которые будут оперативно решать разные задачи, как-то обеспечение солдат питанием, медикаментами и т. д.

"Армия, флот — все наши воины, находящиеся как на передовой, так и в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть обеспечены всем необходимым в самые сжатые сроки", — подчеркнул премьер-министр.

Первое заседание нового совета состоится 25 октября. В нём примет участие президент.

Хочется надеяться, что ситуация с обеспечением российских солдат в зоне проведения СВО изменится и перестанет, по меткому определению Якова Кедми, "удивлять".