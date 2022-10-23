КНР с переизбранием Си Цзиньпина сфокусируется на США

Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР заставит КНР сфокусироваться ещё больше на конфликте с США. Кроме того, страна возьмёт курс на укрепление отношений с Россией, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко.

Как подчеркнул эксперт, смена секретаря означала бы и смену курса Пекина.

"Можно ожидать, что в фокусе внимания будут китайско-американское противостояние, в условиях которого Россия является естественным и очень важным для Китая партнёром”, — пояснил Зуенко РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что по итогам пленарного заседания Центрального комитета Коммунистической партии страны 20-го созыва Си Цзиньпин переизбран генсекретарём КНР на третий срок.