Переизбрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека Компартии КНР заставит КНР сфокусироваться ещё больше на конфликте с США. Кроме того, страна возьмёт курс на укрепление отношений с Россией, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Зуенко.
Как подчеркнул эксперт, смена секретаря означала бы и смену курса Пекина.
"Можно ожидать, что в фокусе внимания будут китайско-американское противостояние, в условиях которого Россия является естественным и очень важным для Китая партнёром”, — пояснил Зуенко РИА Новости.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что по итогам пленарного заседания Центрального комитета Коммунистической партии страны 20-го созыва Си Цзиньпин переизбран генсекретарём КНР на третий срок.
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