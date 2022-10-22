России нельзя идти на переговоры с Западом, заявил доктор политических и социологических наук, профессор Александр Дугин. По его мнению, в таком случае Москву могут попыться "заставить сдать" Крым и Донбасс.
Как подчеркнул профессор, российская сторона очень долго "церемонилась" и выказала слабость ещё при отводе войск от Киева.
"После того как мы показали нашу слабость, линия врага в рамках диалога будет строиться только на одном: отдавайте Крым, отдавайте все четыре субъекта России, которые мы недавно приняли", — пояснил Дугин в эфире программы "Царьград. Главное".
Политолог уточнил, что Киев и западные партнёры Украины не остановятся даже если представить, что такой сценарий будет воплощён.
"Дальше отдавайте Сибирь, отдавайте Кавказ, платите репарации…" — резюмировал Дугин.
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