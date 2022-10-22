Михайленко: США заблокировали участие РФ в конференции МАГАТЭ из-за страха

США опасаются участия России в международной конференции МАГАТЭ. В частности, американцев заботит не официальная часть, а скорее личные контакты в кулуарах, пояснил в беседе с Pravda.Ru доктор политических наук, профессор Александр Михайленко.

По словам профессора, перед Вашингтоном стоит задача сделать из России изгоя. Кроме того, выступление российской стороны на подобных мероприятиях может сильно подмочить репутацию американского правительства.

"Поэтому они препятствуют будь то Организация Объединённых Наций, да практически в любой организации, где у них есть возможности тормозить каким-то образом участие России, они будут это делать", — пояснил доктор политических наук.

Однако невыгодно американцам не столько официальное выступление представителей России перед участниками конференции, сколько личные беседы в кулуарах мероприятия.

"В дипломатии не менее важно — это не то, что происходит за столом переговоров, а то, что происходит в кулуарах и прочее. Там гораздо больше возможностей для того, чтобы рассказать и объяснить, чтобы почувствовать позицию. И этого американцы боятся, я так думаю", — резюмировал Михайленко.